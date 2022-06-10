Başkan Vekili Tutuk, muhtarlarla buluştu

Tutuk, 2 yılda Yalova Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları muhtarlarla paylaştı. Tutuk'a, Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ve Ahmet Sarıduman eşlik etti. Tutuk, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlar ve belediye arasında köprü kurma görevi olduğunu hatırlattı. Ulaşılabilir bir belediye olduklarına değinen Tutuk, gerek mahallede gerek kahvede gerekse sokakta vatandaşların sıkıntılarını kendilerine rahatlıkla anlattığını söyledi.

Tutuk, vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde çözdüklerini söyleyen Tutuk, şöyle konuştu:

“Yalova'mız büyüyen ve gelişen bir il. Bununla birlikte ihtiyaçları da bu yönde şekilleniyor. Bizlerde şehrimize en iyi hizmeti verebilmek ve en önemlisi vatandaşlarımızı mutlu edebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman vatandaşlarımız sizler vasıtasıyla da bizlere taleplerini iletiyorlar. 2 yıl boyunca koordineli bir şekilde Yalova'mızı daha da ileri götürmek adına çalışıyoruz. ‘Ortak Paydamız Yalova'da çalışarak, üreterek, yapılmayanları yaparak şehrimize olan hizmet aşkımız devam edecek. Eksiksiz katılımlarınız için siz kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”