Başkan Vekili Tutuk'tan kır düğün salonu müjdesi

Yalova Belediyesi tarafından vatandaşların kullanıma sunulacak olan ‘kır düğün salonu' için geri sayım başladı. TİGEM dere kenarında, eşsiz manzarası ile 2 bin kişiye hizmet verecek kır düğün salonu için son dokunuşlar tamamlanıyor.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla yapımına başlanan kır düğün salonunu belediye işletecek. Peyzaj ve diğer dokunuşların tamamlanmasıyla birlikte salon vatandaşların kullanıma açılacak. Konu ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Vekili Tutuk, “Buradan Yalova halkına bir sürprizimiz var. Yalova Belediyesi'nin bir düğün salonu yoktu. Tüm halkımızın kullanacağı kır düğün salonunu açmak üzereyiz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösterecek salonumuz 2000 kişi kapasiteli olacak. Peyzaj dokunuşlarının ardından kısa sürede vatandaşlarımızın kullanıma açacağız. Hayırlı olsun” dedi.