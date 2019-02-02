Başkan Yılmaz: “Araplara kiracı olacağız”

Yalova Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Hayrettin Yılmaz, Arapların Yalova'da hızla ev aldıklarını dile getirdi. Ayda 120 daire satıldığına dikkat çeken Yılmaz, “5 yıl içerisinde Yalovalılar Arapların kiracısı olur” dedi.

Yalova Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Hayrettin Yılmaz, emlak sektörüne giren Arap emlakçılar nedeniyle Türk emlakçıların kepenk kapama noktasına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak uyarılarda da bulunan Yılmaz, “Yalova'da Araplar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Fatih Caddesi Arap dünyasına döndü. Araplar her işe el atmaya başladılar. Her yerde Arapça tabelalarla iş yerleri açıyorlar. Emlak piyasası da bundan ciddi şekilde etkilendi. Araplar açtıkları emlakçı dükkanları ile alım satım ve kiralama yapmaya başladılar. Çoğu Türk vatandaşlığına dahi geçmeden bu iş yapıyorlar. Kimse de bunlara nedir ne değildir diye sormuyor. Yalova'da ki emlakçılar yıllarca uğraşarak oluşturdukları birikimlerini bu nedenlerle kaybettiler. Eskiden telefonlarımız susmazdı artık arayıp soran bile yok. Piyasada sadece Araplar daire alıyorlar. Ayda ortalama 120 daire satılıyor bunların büyük bölümü de Arap emlakçılar vasıtası ile satılıyor. Bu da Türk emlakçıların iflas noktasına gelmesine neden oluyor. Bu gidişle iddia ediyorum ki 5 yıl içerisinde Yalovalılar Arapların kiracısı olur, yanlarında işçi olarak çalışmaya başlar. Buna bir dur demek lazım. Önüne geçmek lazım. Türk emlakçıların da diğer esnafların da korunması lazım. Türk vatandaşlığına geçmeden Arapların esnaflık yapmasının önüne geçmek lazım. Geçseler bile bazı kriterleri aramak lazım” dedi.

Yalova'da 500'e yakın emlakçı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Yalova'da ki emlakçı arkadaşlarımızı Yalova Emlakçılar Derneğine üye olmaya davet ediyorum. Yeterli sayıya ulaştığımızda oda olmak için çalışmalara başlayacağız. Biz derneğe üye emlakçıların haklarını korumak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Birlikte olursak sesimizi daha net duyurabiliriz” diye konuştu.