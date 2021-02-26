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Başkanlardan köylere ziyaret

Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.


Köy muhtarlarını ziyaret ederek görüş alıverişinde bulunan Metin Oral ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, istekleri dinlediler. Başkan Oral ve Zafer, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ettiler. Muhtarların demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Muhtarlar demokrasinin ilk halkasıdır. Yerel yönetimde sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk merciidir. AK Parti hükümeti ile birlikte köylerimiz şehirleşti. Altınova Belediyesi olarak da, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız her zaman muhtarlarımıza açık” diye konuştu.

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