Yalova'nın ev sahipliğini yaptığı Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı.

90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyonda 50, 55, 59, 65 ve 72 kiloda Türkiye şampiyonları belli oldu. İstanbul ekibi ENKA 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla ilk güne damgasını vurdu. Yalova ekibi Altınova Tersaneler Spor Kulübü ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 2 gün boyunca 10 kategoride 17 il ve 79 sporcu mindere çıkacak. Turnuva yarın 53, 57, 62, 68 ve 76 kiloda eleme, yarı final, repesaj ve final müsabakaları ile sona erecek.

İlk gün sonuçları şöyle:

50 kilo:

1- Evin Demirhan (ENKA)

2- Aynur Erge (Adıyaman Bld.)

3- Funda Tükenmez (KRB Gençlik)

3- Zehra Demirhan (ENKA)

55 kilo:

1- Bedia Gün (ENKA)

2- Elif Yılmaz (Altınova)

3- Aysun Erge (SMS Ferdi)

3- Esra Pul (ENKA)

59 kilo:

1- Elif Yanık (ENKA)

2- Derya Beyhan (Altınova)

3- Dilan Kaya (ENKA)

3- Gizem Kabak (SRT Gençlik)

65 kilo:

1- Aslı Tuğcu (Altınova)

2- Cansu Aksoy (ENKA)

3- Merve Karadeniz (KRB Gençlik Spor)

3- Aslı Demir (ENKA)

72 kilo:

1- Merve Pul (ENKA)

2- Tuğba Kılıç (Antalya ASAT)

3- Beste Altuğ (Altınova)

4- Arzu Akçin (BRD Emniyet)