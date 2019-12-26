Belediye "Panjin" tabelasını dozerle yıktı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın Çin'in Panjin şehri ile ilişkileri askıya aldığını belirtmesinin ardından "Panjin Parkı" tabelası yerinden kaldırıldı.

Yalova'nın kardeş şehirlerinden biri olan Panjin ile Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar sebebiyle ilişkiler askıya alındı. Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği, Panjin Parkı'nın isminin değiştirilmesini teklif etti. Yapılan bu açıklamanın ardından Başkan Vefa Salman, 8-12-2019 tarihli Yalova Belediyesi Meclis kararıyla Panjin Parkının adının “1302 Osmanlı Kuruluş Parkı” olarak daha önceden değiştiğini söyleyerek, Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğinin konuya hassasiyetle yaklaşmasından dolayı teşekkür etti.

Panjin tabela ve anıtı kaldırıldı

1302 Osmanlı Kuruluş Parkı içinde bulunan Panjin Parkı yazılı tabelanın kaldırılmaya başlandığını belirten Başkan Salman, “Konuyu hassasiyetle takip ediyorum. İlk olarak Panjin kentiyle ikili ilişkilerimizi askıya aldık. Bu açıklamamızla birlikte olumlu tepkiler ve mesajlar aldık. Biz de ilk olarak Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nun olduğu bölgede bulunan Panjin Parkı ismini değiştirmeyi düşündük. Arkadaşlara talimat verdim, konunun meclis gündemine alınmasını söyledim. Ancak yapmış olduğumuz incelemeler sonrasında İDO iskelesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı arasında kalan ve bu parkı da içine alan alanın adı, 1302 Osmanlı Kuruluş Parkı olarak 8-12-2009 tarihli Belediye Meclis Toplantısında alınan kararla zaten değiştirilmiş. Bu değişime rağmen tabela yerinden sökülmemiş. Sanırım halk arasında böyle bilindiği ve kardeş şehir ilişkileri sebebiyle tabela kaldırılmamış. Derneğin hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. 1302 Osmanlı Kuruluş Parkı içinde bulunan tabelayı da ekiplerimiz kaldırmaya başladılar” dedi.

Resmiyette böyle bir park olmadığı için isminin değiştirilmesinin de söz konusu olmadığını belirten Başkan Salman, “2009 yılında alınan kararla bugün için resmiyette böyle bir park yok. Bu sebeple de bizim adını değiştirebileceğimiz bir yer yok. Ama Dere Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi arasında hizmete soktuğumuz ve açılışını önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız köprüye “Doğu Türkistan” ismini vereceğimizin müjdesini buradan veriyorum” diye konuştu.