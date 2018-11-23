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"Benim çocuğum yapmaz" demeyin projesi sürüyor

Yalova’da gençlerin uyuşturucudan nasıl uzak tutulacağı konusunda aileleri bilinçlendirmeyi hedefleyen "Benim çocuğum asla yapmaz demiyorum" projesi devam ediyor.

Yalova'da gençlerin uyuşturucudan nasıl uzak tutulacağı konusunda aileleri bilinçlendirmeyi hedefleyen "Benim çocuğum asla yapmaz demiyorum" projesi devam ediyor.


Yalova Gençlik Merkezi ve Sağlık İl Müdürlüğünce madde bağımlılığı ile mücadele için gerçekleştirilen "Benim Çocuğum Asla Yapmaz Demiyorum" projesi kapsamında Paşakent, 500 Evler ve Gacık halkına eğitim verildi. Sosyal hizmet uzmanı Deniz Karayılmaz'ın ailelerle buluştuğunu belirten Gençlik Merkezi Müdürü Celal Kahveci, bundan son derece memnun olduklarına vurgu yaptı. Kahveci, "Madde bağımlılığında birçok unsur olsa da, en önemli faktörlerden biri aile temellidir. Ailede ebeveyn yokluğu, aşırı pasif anneler, ebeveynin çocuğuna yakınlık eksikliği, çocukların özellikle de babalarından sevgi ve destek konusunda yetersizlik hissetmesi gibi faktörler çocukları madde bağımlılığına yakınlaştırmaktadır. Bu faktörlerden yola çıkarak tasarladığımız eğitimleri Yalova Gençlik Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirmekteyiz. Bu hafta Paşakent, 500 Evler Mahallesi ve Gacık Köyü halkına verilen bilinçlendirme eğitiminde 'Madde bağımlılığı ve bağımlılık süreci nedir? Ailenin problem çözme ve baş etme kapasitesi nasıl arttırabilir? Aile üyeleri arasında kısır döngüye dönüşen iletişimlerin yerine, problem çözücü yeni iletişim tarzları nelerdir? Aile fertlerinin sorumlulukları nelerdir? Aile içindeki bağımlı ergenin sorumluluklarını üstlenmemelerine nasıl yardımcı olunabilir? Aile ve madde bağımlısı ergen gerektiğinde hangi toplumsal hizmet ve kaynaklardan yararlanabilir?' gibi soruların cevapları üzerinde durduk" dedi.

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