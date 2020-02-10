İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

Yalova’da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.

Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.


Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.