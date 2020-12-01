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Beş otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

Yalova-İzmit Karayolu’nda beş aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Yalova-İzmit Karayolu'nda beş aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yalova-İzmit Karayolu Tavşanlı beldesi trafik ışıkları mevkiinde, Yalova istikametine giden Aslan Çobantürk (55) yönetimindeki 77 AAK 777 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden 77 P 0063 plakalı minibüs ile çarpıştı. Karşı şeride geçen 77 AAK 777 plakalı otomobil, burada 34 BV 1636, 06 FE 8541 ve 06 DF9804 otomobillerle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 06 FE 8541 plakalı araçta yangın çıktı.


10 kişinin yaralandığı kazada araç sürücüsü Altuğ Alkaş ve yanında yolcu olarak bulunan İncinur Aldurmaz Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Kazada ağır yaralanan 77 AAK 777 plakalı aracın sürücüsü Aslan Çobantürk ise 112 ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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