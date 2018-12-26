Bir yılda 2 ton kilo kaybettiler

Yalova Devlet Hastanesi tarafından hayata geçirilen Diyabet Okulu'na katılan hastalar, 2018 yılında toplamda 2 ton kilo kaybederek bir rekora imza attı.

2018 yılında 327 kişinin başvuru yaptığı okulda kilo verme rekoru da kırıldı. 2018 yılında bu okula gelen ve doktor ve diyetisyenler eşliğinde eğitim alan hastalar toplam 2 ton kilo kaybettiler. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Sağlık İl Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, “Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı' kapsamında diyabetin tedavisi ve güvenli takibi amacıyla 'Diyabet Okulu' projesi hayat geçirildi. Proje dahilinde 2016 yılında Yalova Devlet Hastanesi Diyabet Okulu faaliyetlerine başladı. O günden beri Yalova Devlet Hastanesi Diyabet Okulu Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Dr. Müge Özcan, Diyetisyen Mert Aşit, Diyabet Hemşiresi Derya Taşçı tarafından düzenli olarak eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol gibi önemli bilgiler veriliyor. Diyabet Okulu'na 2018 yılında başvuran diyabet hastası sayısı 327 kişi oldu. Hastalıkla yaşamayı öğretmek maksadıyla düzenli olarak eğitimler yapıldı, tedavileri düzenlendi. Ayrıca başvuranlardan 242 kişi obezite sebebiyle diyet programına alındı. Yıl içerisinde Yalova Devlet Hastanesi Diyabet Okulu diyetisyeni Mert Aşit tarafından takip edilen ve sağlıklı zayıflama programına alınan hastalarımız toplamda 1936 kilo kaybederek doğru planlanan bir beslenme ve tedavi programıyla istenildiğinde neler başarılabileceğini göstermiş oldular. Diyet programıyla birlikte sağlıklı beslenme alışkanlığı edinen diyabet hastalarımızın tedavilerinde de oldukça olumlu dönüşler gerçekleşmiş ve yaşam kaliteleri fark edilir düzeyde arttı” dedi.