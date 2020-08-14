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Boğulma riskine karşı dikkat

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, suda boğulmaların yaşanmaması için vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.


Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, yaz mevsiminde oluşabilecek boğulma ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Ülkemizde genelinde maalesef her yıl suda boğulma vakaları yaşanmaktadır. Hava sıcaklıklarının artması, yaz mevsiminin yaklaşması sebebiyle, yüzme bilmeyen kişilerin denize, göletlere, baraja, akarsulara girmesi veya balık tutma amaçlı gittiği alanda belirli sebeplerle suya kazayla düşmesi, yüzme bilen kişilerin kuralları, talimatları hiçe sayması sonucu boğulma riski ve vakaları ortaya çıkmaktadır” dedi.


Çavuşoğlu vatandaşları uyararak, “Tehlikeli olmayan sularda yüzülse dahi boğulma olaylarının yaşanmakta. Bunun başlıca nedenleri arasında; yüzme esnasında paniğe kapılma, yüzerken küçük çapta da olsa rahatsızlık hissedildiğinde hala suda kalmaya devam etme, çok su tutan giysilerle suya girilmesi, tok karnına suya girilmesi, çok derin sularda yüzülmesi ve su içinde tehlikeli şakalar yapılması sayılabilir” diye konuştu.

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