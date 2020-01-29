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Botumu sana gönderiyorum”

Yalova’nın Esenköy beldesinde yaşayan Naz Pehlivan, Esenköy Belediyesi’ne gelerek depremde enkaz altında kalan Yüşra Yıldız’a kendisi için aldığı botlarını gönderdi.

Yalova'nın Esenköy beldesinde yaşayan Naz Pehlivan, Esenköy Belediyesi'ne gelerek depremde enkaz altında kalan Yüşra Yıldız'a kendisi için aldığı botlarını gönderdi.


Ülkenin her noktasında, “İşte bizim kardeşliğimiz” dedirten hikayeler geliyor. Bunlardan birisi de Yalova'dan çıktı. Yalova'nın Esenköy beldesinde yaşayan yetim kız çocuğu Naz Pehlivan, depremde enkaz altında kalan Yüşra Yıldız'a destek olmak için soluğu Esenköy Belediyesi'nde aldı. Kendisinin çok istediği ve bunun üzerine de babasının birkaç gün önce satın alarak verdiği botlarını Elazığlı kardeşi Yüşra Yıldız'a gönderilmek üzere belediyeye teslim etti. Bununla da kalmayan küçük kız bir not yazarak botun içerisine yerleştirdi. Naz Pehlivan, “Sevgili Yüsra Yıldız depremden sağ kurtulmana çok sevindim. Kendime almış olduğum kışlık botumu sen üşüme diye sana gönderiyorum. Kardeşimde atkısını gönderiyor” dedi.

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