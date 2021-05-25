Bu sezon 3. Lig'den düşme olmamasını istiyorlar

com 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek bu yıl 3. Lig'den düşme olmamasını talep etmek istiyor.

com 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Bld Spor, Yozgat 1959 Fk, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor başkanları harekete geçti. Pandemi bu yıl etkilenen kulüpler, com 3. Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını istiyor.

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, 16 kulübün başkanının İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi. Tuna, oyun devam ederken oyunun kurallarının değiştirilemeyeceğini söyledi. Tuna, "Geçen sezon yaşanan bazı olumsuzluklar yüzünden bizler 3. Lig'deki düşmelerin kalkmasını istiyoruz. Bir yılda üç kez transfer oldu. 16 takım, yaklaşık 10 milyon nüfusa tekabül ediyor. Bu durum 10 milyon insanı etkiler. Mart ayında bölgesel ligin açılmasıyla transferlerden dolayı 3. Lig kulüplerin oyuncu adına kayıpları oldu. Bu durumu sadece 3. Lig yaşadı. Siyasetçiler sesimizi duysun bir an önce küme düşme olayının ortadan kaldırılmalı. Hem maddi hem manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıların görünmesini istiyoruz” diye konuştu.

İngiltere, Meksika ve Arjantin modellerinin uygulanmasını istediklerini anlatan Tuna, şunları kaydetti:

“İngiltere'de, İngiltere Premier lig ile 2. lig 3.lig, 4.lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı. Meksika 1. Futbol liginde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı.”