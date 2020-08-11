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Buldukları muhabbet kuşunu zabıtaya teslim ettiler

Yalova Altınova’da 3 çocuk, buldukları muhabbet kuşunu sahibinin bulunması için Altınova Belediyesine teslim etti.

Yalova Altınova'da 3 çocuk, buldukları muhabbet kuşunu sahibinin bulunması için Altınova Belediyesine teslim etti.


Altınova'da yaşayan Belinay Türkmen, Çağlar Türkmen ve Berkay Ören isimli çocuklar, Altınova Belediyesi İlçe Mezarlığı 16. Sokak'ta gezerken yere konmuş bir muhabbet kuşu buldu. Çocuklar, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine gelerek kuşu zabıta memurlarına teslim etti. Kuşun sahibinin bulunmasını isteyen çocuklar, muhabbet kuşuna burada da ilgi gösterdi. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından kuşun sahibi Hüseyin Ulubat Mis'e ulaştı. Muhabbet kuşunu Zabıta Amirliğinden teslim alan Hüseyin Ulubat Mis, kuşu bulan çocuklar ile Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

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