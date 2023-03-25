Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı: "Bu seçimlerde amacımız, sorumluluk alarak ve zekayla bir hükümet kurmak ve hükümet ortağı olmak"

Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “Bu seçimlerde amacımız, sorumluluk alarak ve zekayla bir hükümet kurmak ve hükümet ortağı olmak” dedi.

Bulgaristan'da çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan HÖH Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Yalova'da Prof. Dr. Ahmet Doğan Kültür Merkezi Balkan Evi açılışına katıldı. Burada konuşan Karadayı, 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak Bulgaristan genel seçimlerini değerlendirdi. 2 yıl içinde 5'inci kez seçimlere gidildiğini hatırlatan Karadayı, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarını sandığı gitmeye çağırdı. Seçimler sonrası sorumluluk alarak hükümet ortağı olmak istediklerini anlatan Karadayı, şöyle konuştu:

"DPS'ye (HÖH) oyumuzu vereceğiz. Bu seçimlerde pusulada 13 numaralı. 2 yıldır 5'inci kez sandığa gidiyoruz. Çünkü Bulgaristan'da diğer partiler nefret siyaseti yaparlar ve seçimlerden sonra masaya oturamazlar, hükümet kuramazlar. Bu seçimlerde amacımız, sorumluluk alarak ve zekayla bir hükümet kurmak ve hükümet ortağı olmak. Bulgaristan'da sizin göç ettiğiniz köyleri, beldeleri daha iyi yaşam alanlarına çevirmek için iktidar ortağı olmamız lazım."

Konuşmaların ardından Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, Karadayı Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve eski Başkan Yakup Koçal'a teşekkür plaketi takdim etti. Tutuk da Genel Başkan Karadayı'ya Yalova kağıdı hediye etti.

Ardından 2012 yılında açılan ve sonrasında kültür merkezine çevrilen Prof. Dr. Ahmet Doğan Kültür Merkezi Balkan Evi açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılışa Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.