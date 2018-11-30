Bulgaristan Konsolosu Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov'u ağırladı.

Bursa Konsolosu Veselin Bozhilov ve ticari ataşe Aleksandar Aleksandrov, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı ziyaret ettiler. Yalova'nın da Bulgaristan'dan kardeş şehrinin olduğunu bildiklerini dile getiren Bozhilov, Yalova ve Bulgaristan arasında ticari, sosyal, kültürel münasebetleri güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Yerel yönetimler arasında kurulacak olan iş birliklerinin iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları da daha kuvvetlendireceğine inandığını belirten Bozhilov, bu kapsamda Yalova Belediyesi ile de iş birliği içerisinde olmak istediklerini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Vefa Salman ise, “Bulgaristan'dan kardeş şehrimiz var. Kardeş şehrimizle uzun yıllardır ilişki içerisindeyiz. Bir çok ortak faaliyet düzenledik. Karşılıklı ziyaretlele bu bağı daha da güçlendirdik” dedi.