Bulgaristan seçimleri için sandığa gidin çağrısı

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara 2 Nisan 2023 Pazar günü düzenlenecek Bulgaristan genel seçimlerinde sandığa giderek oy kullanması için çağrıda bulundu.

Lütfi Özgür, Bulgaristan'da 2 yıl içinde 5'inci kez seçime gidildiğini hatırlattı. Koalisyonlar hükümeti kurulamaması nedeniyle yine erken genel seçime doğru gidildiğini ifade eden Özgür, “Bu seçim her zaman olduğu gibi yine Bulgaristan Türkleri için çok önemli bir seçim. Türkiye genelinde 162 tane sandık açılıyor. Yalova'da her zaman olduğu gibi 4 sandık kuruluyor. 2 sandık Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, 1 sandık Çiftlikköy 500 Evler'de ve 1 sandık da Altınova Subaşı Bal-Göç binamızda açılacak” diye konuştu.

Sandıkların kurulması için emeği geçenlere teşekkür eden Özgür, şunları kaydetti:

"Zorlukları çeken sandıkları getirmekle uğraşan arkadaşlarımız. Seçmenlerimize sadece ve sadece Pazar günü 5-10 dakika zaman ayırıp sandığa kadar gidip oylarına kullanmak. 240 sandalyeli bir parlamentoda Bulgaristan Türkleri yaklaşık yüzde 15 civarında oy alıyor. İlk seçimlerde 26 milletvekili ile başlayarak dördüncü seçimlerde 36'ya ulaştık. Umarım bu seçimlerde katılımı iyi sağlarsak bu sefer 40'ı aşarak daha ciddi bir şekilde parlamentoda temsil hakkımız olacak. Bu seçime her zaman olduğu gibi Bulgaristan kimlik kartı veya geçerli pasaport almayı unutmasınlar. Muhakkak kendileri gelirken yanlarında da akrabalarını, komşularını getirsinler. Seçimlere muhakkak katılım bekliyoruz."

Özgür, Yalova'da yaklaşık 2 bin seçmenden bin 600'ünün sandığa gitmesini beklediklerini sözlerine ekledi.