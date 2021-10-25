19-24 Ekim 2021 tarihlerinde Yunanistan'nın Loutraki şehrinde yapılan Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 100 kilogramda Burak Kaya Dünya üçüncüsü oldu.

19-24 Ekim 2021 tarihlerinde Yunanistan'nın Loutraki şehrinde yapılan Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 100 kg da Altınova Belediyespor Güreş Takımı Hocası ve güreşçisi Burak Kaya Dünya üçüncüsü oldu. Burak Kaya'nın kendilerini gururlandırdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyespor Güreş Takımı Hocası ve güreşçisi Kaan Kaya da dünya üçüncülüğü maçını son anda kaybetmesine üzülürken, kardeşi Burak Kaya'nın dünya üçüncülüğüne sevinip gururlandık. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda da sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.