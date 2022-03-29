Çakar lamba ve polis sireni bulunan araçtan uyuşturucu çıktı

Yalova'da, çakar lamba ve polis sireni bulunan otomobilde yapılan aramada kokain, esrar ve ecza grubu tablet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çakar lamba ve polis sireni bulunan 07 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde sürücüsü R.K. üstünde yapılan aramada, 14,96 gram toz kokain, 0,65 gram taş kokain, 2,62 gram esrar, 40 adet sentetik ecza grubu tablet hap, 9mm tabanca fişeği ve 1 adet kendi adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi tespit edildi.

Ayrıca, otomobilde yapılan incelemede kurulu ve çalışır vaziyette 1 adet polis sireni ve 1 adet çakar lamba sistemi tespit edildi.

Ekipler sürücü R.K'yi gözaltına aldı. Şüpheli, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ile “2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanununa Muhalefet” suçlarından hakkında işlem gerçekleştirilerek adli makamlara sevk edildi.