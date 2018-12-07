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Çakırlar Tersanesi'nde 2018'in son töreni

Yalova’da Altınova Tersaneler Bölgesi’nde kurulu bulunan Çakırlar Tersanesi’nde yılın son teknesi düzenlenen sade bir törenle denize indirildi.

Yalova'da Altınova Tersaneler Bölgesi'nde kurulu bulunan Çakırlar Tersanesi'nde yılın son teknesi düzenlenen sade bir törenle denize indirildi.


Red Beard 1 isimli tekne denize indirildi. Çakırlar Tersanesi'nde yılın son denize indirilen tekne olan Red Beard 1, gezi restoran teknesi olarak hizmet verecek. Türk ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çakırlar Tersanesi Genel Müdür Birol Yalçınkaya , “Tersanemi, 12 bin metrekare alana kurulu olup, bin 500 metrekare kapalı sahası ve gemi kurabilme kapasitesiyle çalışmalarına devam etmektedir. Tersane bünyesinde 1000 kVA elektrik trafosu, 2 adet forklift, 2 adet mobil vinç, caka, silindir, kesim tezgahı gibi ekipmanlarla gemilerin gerek inşa hizmeti, gerekse karaya çekilip bakımı yapılıyor. 2019 yılında da aynı titizlikle çalışmalarımız yürütüp bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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