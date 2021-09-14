İhlas Haber Ajansı

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Camide korkutan yangın

Yalova’da Yeşil Camii’nde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Yalova'da Yeşil Camii'nde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Halılar ve ahşam aksam küle dönerken, yangın büyümeden söndürüldü.


Kadıköy ilçesinin Özden Mahallesinde bulunan Yeşil Camii'nde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye kısa sürede müdahale etti. Bölgeye 112 ekipleri de geldi. Can kaybı yaşanmazken, caminin halı ve ahşap aksâmının büyük kısmı küle döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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