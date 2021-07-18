Camiler, çocuklarla cıvıl cıvıl

Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle açılamayan Yaz Kur'an Kursları bu yıl çocuklarla dolup taşıyor.

Her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 90 bin cami ile uygun mekânlarda devam ediyor. Altınova İlçe Müftülüğü tarafından açılan Yaz Kur'an Kurslarına ilçede yaşayan çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Öğrencilerin çok istekli olduğunu ifade eden Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, “Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin verilmesinin yanında sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Camilerimizin çocuklarımız tarafından dolup taşması bizleri oldukça memnun ediyor. Cami cemaatimiz de evlatlarımıza maddi ve manevi desteklerde bulunuyor. Ben çocuklarımıza, velilerimize, cami cemaatlerimize ve evlatlarımızı eğiten hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.