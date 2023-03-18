Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü Çiftlikköy'de Kutlandı

Çiftlikköy'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'incı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri dolasıyla yapılan etkinlikler, Kaymakamlık Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk töreni ile başladı.

Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Özgür Nakaşçı ile şehit aileleri ve gaziler adına Şehit Abdülhamit Kaya'nın babası Necip Kaya tarafından Atatürk heykeline çelenk sunumları yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına ise özel bir kolej ev sahipliği yaptı. Okul sergi salonunda gerçekleştirilen etkinlikler sergisinin gezilmesinin ardından başlayan programda Çanakkale Savaşı'nın önemini anlatan şiir ve tiyatro gösterileri ilgiyle izlendi. Etkinlikte bir öğrenci de işaret diliyle Çanakkale Türküsü'nü okudu. Etkinlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni konu alan okullar arası yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini ise Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Özgür Nakaşçı ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar takdim etti. Öğrencilerin hazırladığı ve büyük beğeni toplayan Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro gösterisi ile program sonra erdi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Çanakkale Zaferi'nin Türk Milleti'nin en şanlı zaferleri arasında yer aldığını dile getirerek, “Bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez' dedirten eşsiz zaferin 108. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şâd, makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.