Canlı balık taşıma gemisi törenle denize indirildi

Tersan Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende “Bjorg Pauline” adlı gemi denize indirildi. Yalova Valisi Muammer Erol'un da katıldığı törende Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu konuşma yaptı. Gazioğlu, gururlu bir gün yaşadıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Tersan Tersanesi olarak Norveçli Nordlaks firması için inşa ettiğimiz 2 geminin birincisi olan bu gemi ile gurur duyuyoruz. Bu gemi tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli. Çünkü yeni nesil offshore kültür balıkçılığı sektöründe hizmet veren, en son teknolojilerle donatılmış olan öncü gemilerin ilki olacak. Kültür balıkçılığında önemli kilometre taşı ve yüksek standartlara sahip bu canlı balık taşıma gemisi Nordlaks ile aynı zamanda Norveç ile olan güçlü ve geleceğe taşınacağına inandığımız partnerliğimizi de temsil ediyor.”

Gazioğlu, gemide 2 adet 2 bin metreküp canlı balık taşıma tankının olduğunu kaydetti.

Nordlaks firması yetkilisi Inge Berg de yeni nesil geminin sektöre katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından gemi, kurdelenin kesilmesiyle suya indirildi.