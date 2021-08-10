Çavuşoğlu: “Mutlaka yangın söndürücünüz olsun”

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, ev, iş yerleri ve araçlarda mutlaka bir yangın söndürme cihazının bulunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yangınlara ilk müdahale ve doğru ihbarın çok önemli olduğunu söyleyen Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “yangın söndürücülerle başlangıç yangınlarına müdahale edilerek büyümesi engellenebilir” dedi.

Yangın söndürme tüpleri ile ilgili bilgi almak veya kullanmada tereddüt yaşayan vatandaşların itfaiyelere müracaat ederek bilgi alabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımız Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine müracaat etmeleri halinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Söndürme cihazlarının yılda bir kez yetkili firmalara bakımlarını yaptırılmalıdır. Amacımız; vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle mal kaybını en aza indirmek, hasarları azaltmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmektir” diye konuştu.