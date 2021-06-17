Çek Büyükelçiliği'nden Hersek lagününe ziyaret

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı da makamında ziyaret eden Jan Ondrejka ve ailesi, bölgede yapılan çalışmalardan etkilendiklerini ifade ettiler. Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticari Konsolos Ekonomi ve Ticaret Departmanı Şefi Jan Ondrejka ve ailesi, Hersek lagününü ziyaret ettiler. Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret eden Jan Ondrejka ve ailesi, Altınova Belediyesi personeli tarafından bölge gezdirilerek, bilgiler verildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı da makamında ziyaret eden Jan Ondrejka ve ailesi, unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getirdiler.

Başkan Oral da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Ticari Konsolos Ekonomi ve Ticaret Departman Şefi Jan Ondrejka ve ailesini ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk. Altınova ve güzel insanlarımız için sarf ettiği güzel sözlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

235 kuş türü

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki 235 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerimi ağırlamaya devam ediyor.