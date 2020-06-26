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Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

Yalova’da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.


Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Yalova'da hükümlü olarak yattığı cezaevinden izin alarak çıkan U.Ö adlı şahsın uyuşturucu satışı yapacağı yönündeki bir istihbaratı değerlenerek harekete geçti. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri şahsın Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpek Manken'in de katılımı ile evde yapılan aramada 25 adet fişek olarak tabir edilen hazırlanmış 69 gram ile 10 gram ayrı olmak üzere toplam 79 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs düzenlenen evraklarla adliyeye sevk edildi.

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