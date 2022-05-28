CHP Yalova İl Başkan Yardımcılığı'ndan istifa edip MHP'ye katıldı

CHP Yalova İl Başkan Yardımcısı Mehmet Samet Balgız, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

MHP İl Başkanı Namık Öz, partiye katılan Balgız'ın üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. İl binasında açıklama yapan Balgız, istifa nedeninin CHP'nin kuruluş felsefesinden tamamen uzaklaşarak Atatürk'ün çizgisinden çıkması olarak niteledi.

Görev süresince yaşananları yakından gözlemlendiğini belirten Balgız, “Bugünden itibaren devletimizin bekasını her durumda savunan, Atatürk'ün yolundan ayrılmayan, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen vatan sevdalısı MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin izinde olarak MHP teşkilatına katılmaktan büyük onur duymaktayım” dedi.

İl Başkanı Öz, parti üyeliğinin Balgız'a ve MHP'ye hayırlar getirmesini diledi.