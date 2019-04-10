CHP Yalova'dan YSK'ya seslendi

CHP 81 ilde eş zamanlı olarak Yalova'da da basın açıklaması yaparak Yüksek Seçim Kurulu'na çağrıda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nin kararı ile 81 ilde eş zamanlı olarak saatler 11:50'yi gösterdiğinde basın açıklaması yapıldı. Ortak metni CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak okudu. YSK'ya seslenen Koçak, “YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, “Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye” isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır. YSK, “Hukukun üstünlüğü mü? Yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?” Buna açık ve net cevap vermek zorundadır. ‘YSK'da hâkimler mi var? Yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var?' Bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır Bu YSK'nın sorumluluğudur” dedi.

Yağmura rağmen açıklamaya partililer de destek verdiler.