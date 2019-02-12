Çiçek mezadında Sevgililer Günü yoğunluğu

Yalova'da çiçek mezadında Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Mezatta 1 günde 120 bin çiçek satıldı.

Sevgililer Günü dolayısıyla Yalova'da bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi mezadında yoğunluk yaşandı. Çiçek üreticileri ve satıcılarını buluşturan mezatta normal günlerin 2 katı çiçek satıldı. Kooperatifin ziraat mühendislerinden Onur Ateş, ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması için ülke genelinde 18 noktada esnafa yönelik mezatlar düzenlediklerini belirtti. Ateş, açık artırma usulüyle yapılan satışlarda Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandığını vurgulayarak, "Normal günlerde Yalova şubesi olarak 80 koli civarında satış yaparken, bugün 300 koliye çıktık. Bu da 120 bin adet çiçek anlamına geliyor. Diğer mezatlarımızda da öyle. Sevgililer Günü, Anneler Günü mezatlarımızda yoğunluk yaşanıyor” dedi.