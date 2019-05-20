Çiçek üreticisinin ürünü elinde kaldı

Ekonomik durgunluk çiçek üreticilerini de dolaylı olarak vurdu. Dış mekan çiçek pazarının lokomotifi durumundaki belediyeler harcamalarda kısıtlamaya gitti. Bunu öngöremeyen çiçek üreticileri de fazla üretim yapınca ürünler ellerinde kaldı. Bu duruma hazırlıksız yakalandıklarını dile getiren SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, “Çiçekçilik sektörü ekonomik krize hazırlıksız yakalandı. Sektörümüzün en büyük pazarı olan belediyeler alım yapacak durumda değil. Ekonomi çok bozuk. Dolayısıyla üretimlerde bir beklenti ve öngörü üzerine yapıldığı için önceden bu tabloyu üreticiler olarak öngöremedik. Üretimi azaltamadık. Şu an itibarı ile yetişmiş ürünler alıcı bulmuyor. İç mekan çiçek satışları için bunu söylüyorum. Ama dış mekan ağaç türü satışlarında da ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Çiçekçilik sektörü 15 senede belediyelerle 10 kat büyüdü. Şu anda kamu yatırımları ve belediye harcamalarında ciddi bir kısıtlamaya gidildiği için böyle bir durum yaşadık. Önümüzdeki yıllarda bu durumu yeniden yaşamayız. Zira üretici talebe göre üretim yapar. Bu durgunluk fiyatlara da yansıdı. Arzın fazlalığı nedeniyle çiçek fiyatları düştü. Bu da şunu getirecek; bir sonraki üretim döneminde belki de üretici sattığı ürünü yerine koyacak bir kazanca sahip olamayacak” dedi.

Üretici dış pazar arayışına girdi

Çiçek üreticilerinin mevcut durumu aşmak adına dış pazar arayışına girdiğini belirten Dündar, “Bunu aşabilmek için iç piyasada perakende sektörünü geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni ihracat pazarlarına da ihtiyaç var. Ama bunlar zaman alacak konular. Bu konuda çalışmalara başladık. Dış pazardan alıcıları ülkemize çekmeye çalışıyoruz. Üreticiler olarak bize düşen de dış pazara uygun kalitede ürün yetiştirmek. Üreticilerimize de bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

SÜSBİR Portalı dünyaya açılıyor

Üretici ile yurt dışındaki alıcıları internet üzerinden buluşturacak SÜSBİR Portalını da oluşturduklarına dikkat çeken Dündar, "İhracat pazarını zorlayacak şekilde çalışmalarımız var. Özellikle Türkiye'deki üretimin tamamını toplamaya çalıştığımız SÜSBİR Portalımız var. Bu portalda üreticilerimizin ürettiği ürünlerin çeşitleriyle, vasıfları ve özellikleriyle detaylı şekilde yer alacak. Bunu biz Avrupa, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinde ki tüm alıcılara bu linki vereceğiz. Alıcılar Türkiye'den bir bitki araştırdıkları zaman doğrudan bu linkten ulaşabilecekler ve üreticiden alım yapabilecekler. Bunu çok önemli buluyorum" şeklinde konuştu.