Çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma çağrısı

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Başkanı Lütfi Özgür, 2 Ekim'de gerçekleştirilecek Bulgaristan genel seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulundu.

Bal-Göç Başkanı Lütfi Özgür, deneklerine ait Balkan Evi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi. 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak seçimler için yapılan çalışmaları anlatan Özgür, Bulgaristan'da geçtiğimiz yıl 3 tane seçimin yapılmasına rağmen başarılı bir koalisyon hükümetinin kurulamadığına dikkati çekti. Hükümetlerdeki istikrarsızlık nedeniyle yeniden erken seçim kararı alındığını anlatan Özgür, “Bu seçim bizim için bir önceki seçimlerden daha önemli. Bulgaristan'da siyasi bir istikrarsızlık, güvensizlik var. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Bulgaristan'da parlamentoya giren partiler ön yargılı, ‘Hiçbir zaman Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi ile biz koalisyon kurmayız' diyerek seçimlere gittiklerinden bu kargaşa yaşanıyor. 4 zıt parti birbirine koalisyon ortağı olunca hükümetler de istikrarlı olmuyor. Önümüzdeki dönem Hak ve Özgürlükler Partisi ‘güven ve istikrar' sloganıyla seçimlere başlangıç yaptı” diye konuştu.

Seçim günü beyanname doldurulmadan dilekçeyle oy kullanılabilecek

Türkiye genelinde 143 sadık açıldığını fakat dilekçelerle bu sayının artabileceğini anlatan Özgür, şöyle konuştu:

“Çevrimiçi dilekçeler doldurularak sandık sayısını artırmayı planlıyoruz. Nitekim Yalova'da geçen seçimlerde 3 sandık açılmıştı, Yalova merkez, Çiftlikköy 500 Evler ve Altınova Subaşı'nda. Bu sene sandık sayımımızı Yalova merkezde 2'ye çıkarmayı planladık. Ona göre de hazırlıklarımızı yaptık. 2'nci bir sandık açılması için 501 dilekçe doldurulması gerekiyor. Biz bugüne kadar 610 dilekçe doldurmuş bulunmaktayız. Daha bir günümüz var. Umarım bu sayı daha da artacak. Yalova'da yaşayan vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. 6 eylüle kadar derneklere başvurarak dilekçelerini doldursun. Aynı zamanda bu dilekçe seçim günü beyanname doldurmadan, yoğunluğa sebep vermemiş, yığılmalar olmamış oluyor."

“Siyasi istikrarın sağlanması adına oylarımızı hep birlikte kullanacağız”

Herkesi sandık başına giderek oy kullanmaya davet eden Özgür, “Türklüğüne sahip çıkmak istiyorsa, Bulgaristan vatandaşlığına sahip çıkmak istiyorsa lütfen herkes 2 Ekim'de sandık başına gelerek demokratik hakkı olan oyunu kullansın. Biz Yalova'da dört sandığın açılması için gereken gayreti gösterdik. Bundan sonrasında da vatandaşımız sandığa gelerek oyunu kullansın. Bir ülkenin başka ülkenin iç işlerine karışma hakkı yoktur ama biz çifte vatandaşlar olarak derneklerde bir araya gelerek Bulgaristan'daki siyasi istikrarın sağlanması adına oylarımızı hep birlikte kullanacağız” diye konuştu.

“Biz Bulgaristan'ın kalkınmasını istiyoruz”

Yalova'da yaklaşık 2 bin 300 kişinin oy kullanma hakkı olduğunu anlatan Özgür, son seçimlerde bin 600 oy kullanıldığını söyledi. Bu seçimlerde sayının 2 bine çıkmasını istediklerini dile getiren Özgür, “Bulgaristan parlamentosunda 240 sandalye bulunuyor. Son seçime biz 3'üncü parti olarak 34 milletvekili ile parlamentoya girdik. Maalesef bu düşmanca tutumlarından dolayı diğer partilerin Bulgaristan Türklerine karşı tutumu nedeniyle koalisyona giremedik. Bu istikrarsızlıktan sonra bize ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bulgaristan bizim vatanımız. Biz Bulgaristan'ın kalkınmasını istiyoruz. Biz Bulgaristan'da istikrar olmasını istiyoruz” dedi.

Özgür, 2 Ekim'de gerçekleşecek seçimlerde oy kullanma işlemlerini saat 07.00-20.00 saatleri arasında yapılacağını sözlerine ekledi.