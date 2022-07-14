Çiftlikköy Belediyesi personeline ‘resmi hizmete mahsus' bisikletler

Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ‘Yeşil Pedal' Projesi çerçevesinde belediyedeki bazı müdürlüklerde görev yapan personellere 30 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirildi. Belediyenin resmi işlerinde kullanılan bisikletler ile saha görevlerine çıkan personeller hem sera gazı emisyonunun düşürülmesini katkı sağlıyor hem de yakıt tasarrufu yapıyor. Sağlıklı yaşam için vatandaşlar da örnek olunması için ortaya koyulan proje çerçevesinde ekipler bisikletlerle ilçenin dört bir yanına görev yapmaya gidiyor.

Projeye çalışanlar ve halk destek veriyor

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, saha faaliyetlerinin gerçekleştirirken sera gazı emisyonlularımızın azaltılmasına katkı sağlamak adına yeşil ulaşım araçlarının tercih ettiklerini söyledi. Belediye olarak bisiklet kullanarak örnek olmaya çalıştıklarını kaydeden Silpagar, “Temizlik birimi bisikletlerle sahadalar. Park Bahçeler, Fen İşlerimiz, bütün birimlerimizle Yeşil Pedal olarak sahada faaliyet gösteriyoruz. Bu projenin iki aşaması var. Bir sera gazlarının azaltılması, ikincisi yakıt giderlerimizin düşürülmesi. Bir projenin tutması için belediye çalışanlarımızın ve halkımızın destek vermesi gerekiyor. Bu proje de tuttu. Çalışanlarımız ve halkımız bu konuda büyük bir destek veriyorlar. Çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum, sağ olsunlar” dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras ise Yeşil Pedal Projesi çerçevesinde teknik birimlerle ve sahada faaliyet gösteren birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti. Personellere sahada görevleri için bisikletler temin ettiklerini dile getiren Aras, “Sahada personeller hem sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımına öncülük ediyorlar hem aynı zamanda fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazı emisyonumuzu azaltmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 30 adet bisiklet teslim edildi” diye konuştu.

Yakıt tasarrufunda da başarılı sonuç bekleniyor

Projenin yakıt tasarrufu da sağlayacağını anlatan Aras, bunun ile ilgili kayıtlar aldıklarını belirtti. Önceliklerinin çevreyi korumak olduğuna dikkati çeken Aras, “Bizim önceliğimiz emisyonlarımızı azaltmak ama bu emisyonları azaltırken tabi ki belediyemize de faydası olsun istiyoruz. Personellerin kullandığı araçlar şu anda takip ediliyor. Yakıt kullanımlarının düşüşlerini bir tablo halinde tutuyoruz. İnşallah güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.