Çiftlikköy Belediyesi'nden 700 öğrenciye eğitim seti hediyesi

Eğitim seti dağıtımına Çiftlikköy 75.Yıl Namık Kemal İlkokulu'ndan başlayan Silpagar, Okul Müdürü Alkan Çelik nezaretinde 1. sınıfları dolaşarak öğrencilere hediyelerini takdim etti. Silpagar, öğretmenlere de öğretim seti verdi. 700 öğrenci ve öğretmene dağıtımı yapılan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı setleri akan öğrenciler Silpagar'a teşekkür etti.

Müdür Çelik'ten okulla ilgili bilgiler alan Silpagar, birinci sınıf öğrencileriyle de sohbet etti.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını soran Silpagar, ardından öğretmenler odasına giderek eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenlerin yeni eğitim yılının hayırlı olması dileklerini ileten Silpagar, “Okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, kısacası Milli Eğitim camiamıza eğitim öğretim setlerimizle bir nebze de olsa elimizden gelen desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.