Çiftlikköy Belediyesi'nden yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonrası Çiftlikköy Belediyesi personelleri ve halk tüm imkânlarıyla seferber oldu. Çiftlikköy Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlardan destek yağdı. Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, depremin hemen ardından belediye bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluşturdu. Yapılan toplantının ardından deprem bölgelerine insani yardım malzemesi gönderilmesi için Çiftlikköy Belediyesi eski Düğün Salonu lojistik açıdan merkez seçildi. Yardım etmek isteyenlerin getirecekleri yardım malzemeleri, belediyenin sosyal medya hesaplarından tek tek duyuruldu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar “Depremzede hemşerilerimizin acılarını paylaşacağız, böylece azalacak. Deprem yaralarını birlikte saracağız. Afet bölgesine tüm imkanlarımız ile seferber olmaya devam ediyoruz. 10-11-12 Şubat tarihlerinde belediyemizin sosyal tesislerindeki tüm gelirler de deprem bölgesine aktarılacak ” dedi.

Çiftlikköylülerin çok kısa bir sürede harekete geçmesiyle birlikte depolar; çadır, mont, kaban, ısıtıcı, battaniye, bot, atkı, bere, eldiven, uyku tulumu, yorgan, kazak, polar, su, kuru gıda, bakliyat, konserve, kraker, bebek bisküvisi, mama, biberon, süt, bebek bezi, hijyenik ped gibi insani yardım malzemeleriyle doldu taştı.

Yaşlı, genç demeden depoya gelenler bir yandan yardım malzemelerini ayrıştırarak koliledi, diğer yandan deprem bölgelerine hareket edecek tırlara yükledi. Salonda kutulanan koliler ve insan seli, dayanışma ve birlikteliği gösterdi. Yardım çalışmaları sırasında oldukça duygusal anlar da yaşandı. Yaşlılar getirdikleri yardım malzemelerini ağlayarak görevlilere verirken, gençler ise “Biz geldik, ne yapabiliriz?” diye sordular. Getirdikleri yardım malzemelerini kendi elleriyle taşıyıp görevlilere teslim edenlerin depremden zarar görenleri hissederek “Daha ne yapabiliriz?” diye sormaları yürekleri dağladı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tüm ekipleri ile birlikte süreci an be an takip ediyor.