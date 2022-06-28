Çiftlikköy itfaiyesi kaza kırım eğitimi aldı

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri, ‘Eğitim Uçakları Kaza Kırım ve İlk Yardım Eğitimi'ne katıldı.

elediye bünyesindeki tüm itfaiye personelinin yer aldığı eğitimleri, Hava Meydan Komutanlığı Yangın Kıta Birimi ve Bakım Onarım Komutanlığı'na bağlı uçak teknisyenleri tarafından verildi. İki gün boyunca gerçekleşen eğitimlere katılan itfaiyecilere, kaza kırım sonrası oluşabilecek senaryolar aktarıldı. Hava Meydan Komutanlığı dışında oluşabilecek uçak kazaları veya kırımlarda yangın, kurtarma gibi durumlarda itfaiyecilerin ne şekilde en hızlı müdahaleleri yapabilecekleri konuları uygulamalı olarak ele alındı.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Şefi Süleyman Çark, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz mücavir alanında bulunan Hava Kuvvetleri, Yalova Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen Eğitim uçakları kaza kırım eğitime Çiftlikköy Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar'ın talimatıyla tüm personelimiz ile katılım sağlayarak uçaklar ve kaza anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldık” dedi.

Çark, eğitim için Hava Meydan Komutanlığı Yangın kıtası ve Uçak Bakım merkezi personellerine teşekkür etti.