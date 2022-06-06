İhlas Haber Ajansı

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Çiftlikköy sahili temizleniyor

Çiftlikköy Belediyesi tarafından sahilde yaz temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın talimatlarıyla ilçe sahilinde son dönemde oluşan balçıklanma ve yosun kirliliğini bertaraf etmek amacıyla kıyı temizleme çalışmaları yapılıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından iş makineleriyle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde kumsallarda tesviye çalışmaları, kum elemeleri ve yosun toplama işlemleri sürdürülüyor. Başkan Silpagar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaz döneminde hemşerilerimizin kumsallarımızı en verimli şekilde kullanabilmesi adına ekiplerimiz aralıksız olarak çalışıyorlar. Hafta sonu da dahil olmak üzere kıyılarımızda yosun kirliliğine karşı elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Yarınlara bırakacağımız en büyük miras çevre bilincidir. Lütfen çevremizi, doğamızı ve denizlerimizi hep birlikte koruyalım” diye konuştu.

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