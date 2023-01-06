Çiftlikköy sokakları artık lavanta kokacak

Çiftlikköy'de ana arter ve sokaklarda çöp konteynırlarının hijyeninin sağlanması ve kötü kokuların giderilmesi amacıyla ‘Dezenfektan Köpük Makinası' uygulamaya alındı.

Çöp kamyonlarına monte edilen dezenfektan köpük makineleri ile, çöp ve atıkları toplamak amacıyla rutin görevlerine devam eden belediye temizlik işleri ekipleri, eş zamanlı olarak çöp konteynırlarını da dezenfektan köpük makinaları ile aromatik lavanta solüsyonu ile yıkıyorlar. Böylece hem çöpler toplanmış, hem de konteynırların eş zamanlı bakımı ile ömürleri uzatılmış oluyor.

İlk etapta 3 çöp kamyonunda bu uygulamayı başlattıklarını ifade eden Başkan Silpagar, yapılan çalışmayı da uygulama noktasında inceledi. Başkan Silpagar, “Çöp konteynırları malum sac olduğundan asitten dolayı korozyon fazla oluyor. Bir yandan da koku problemi yaşanıyor. Bu projemizle, ilçemizde bulunan evsel atık çöp konteynırlarımızın hem kullanım ömrünü uzatmayı, hem de çevreye yaydığı kötü koku ve sinek oluşumunun önüne geçmeyi amaçladık. Çöp kamyonlarımıza monte ettiğimiz dezenfektan köpük makinaları aracılığı ile konteynırların yıkamasını yapıyoruz. Böylece bir yandan çöplerin toplanmasını sağlarken, eş zamanlı olarak yerinde dezenfekte işlemini de yapıyor ve konteynırı yıkamış oluyoruz. Dezenfektan köpük makinalarını hibe olarak belediyemize kazandırdık. Bu yöntemi tercih ederek, 2,5 Milyon TL değerinde, sadece bu iş için kullanılacak bir aracı almak yerine bu şekilde bir çözümü sağlamış olduk. Tercih ettiğimiz aromatik lavanta solüsyonu ile de ilçemizin sokakları ve çöp konteynırlarımız artık lavanta kokacak” diye konuştu.