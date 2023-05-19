Çiftlikköy'de 19 Mayıs kutlaması

Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıldönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çiftlikköy'de coşkuyla kutlandı. Hava şartları uygun olmadığından dolayı kapalı alana alınan kutlama programı, Çiftlikköy Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayram kutlamalarına Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin'in yanı sıra Yalova Garnizon Komutan Vekili Hv. Pilot Bnb. Ümit Çelen, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Şahinal, gençlerin bayramını tebrik ederken, lise öğrencileri tarafından okunan şiirler ve gençlik adına yapılan konuşmalara sonrasında okullararası sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Çiftlikköy Belediyesi Karate Takımı sporcularının kata gösterileri de ilgiyle izlenirken, minik karateciler etkinlikler sonrasında Başkan Silpagar'la hatıra fotoğrafları çekildi.

19 Mayıs'ı ilk günkü heyecan ve ruhla, vatan aşkı ve millet sevgisiyle kutladıklarını dile getiren Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Bugün 104'üncü yıldönümünü kutladığımız 19 Mayıs, Türk Milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü kutlu bir gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta, Şanlı İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.