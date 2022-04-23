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Çiftlikköy'de 23 Nisan coşku ile kutlandı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Kaymakamlık Meydanı'nda gerçekleşen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Beşir günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Törende GSD İlk ve Ortaokulu öğrencileri çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Ardından 23 Nisan temalı okullar arası şiir okuma, resim ve kros yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri Kaymakam Ömer Bilgin, Garnizon Komutan Vekili Hv. Plt. Bnb. Erdinç Polat ve Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından takdim edildi.


Törene ilçe kurum müdürler, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

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