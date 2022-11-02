Çiftlikköy'de 3. Kez Altın Karınca gururu

Çiftlikköy Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Altın Karınca Ödülleri töreninde, ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe' projesiyle ödül aldı.

Çiftlikköy Belediyesi 2016 ve 2017 yıllarının ardından 2022 yılında da Altın Karınca Ödülü'nün sahibi oldu. 375 proje arasından 49 proje ödüle layık görüldü. Programda Çiftlikköy Belediyesi “İklim Değişikliği ve Çevre” kategorisinde “Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe' ödül aldı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ödülü Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın elinden aldı.

Silpagar, Çiftlikköy Belediyesi olarak 3. kez Altın Karınca ödülünü almanın haklı gururunu yaşıdıkların söyledi. Silpagar, 2016'da Sahil Düzenleme Projesi, 2017'de Dezavantajlı Grupların İstihdam ve Entegrasyonu projeleri ile Altın Karınca aldıklarını belirterek, “Bu yıl, yosun ve evsel atıklardan kompost üretimi yaparak park bahçelerimizde ve bitki üretim tesisimizde kullandığımız ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe' projemizle ödüle layık görüldük. Ülke nüfusumuzun yüzde 40'ının yaşadığı Marmara Bölgemizin belediyeler birliği olan MBB'nin düzenlediği bu organizasyonda başarılı bulunmak bizler için son derece değerli. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödülü Çiftlikköy'e, hemşerilerime ithaf ediyorum” diye konuştu.