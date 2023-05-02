Çiftlikköy'de apartman dairesi küle döndü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangından ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 500 Evler Mahallesi 6005 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleşti.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.