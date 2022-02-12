Çiftlikköy'de itfaiyeciler araçlarını boyadı

Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, aracın boyanmasının ardından İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Silpagar, çalışmalarından dolayı personeli kutlayarak, “Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelimiz, araçlarımızın bakım onarım ve tamiratlarını dışa bağımlı olmadan kendi bünyemizde gerçekleştirmiş. Onlara teşekkür ediyorum. Güçlü hizmete devam diyorum” dedi.

Belediye kaynaklarını verimli kullandıklarını dile getiren Silpagar, şöyle konuştu:

“Çiftlikköy Belediyesi olarak daha önce atıl malzemelerden ürettiğimiz park ve bahçe malzemelerinin çocuk parklarımızda yeniden değerlendirilmesiyle bir geri dönüşüm sağlamıştık. Aynı şekilde parklarda kullanılan toprağı ve bitkilerin büyük kısmını yeni kendi imkanlarımızla kendi tesislerimizde üretiyoruz. Şimdi de itfaiye araçları ve araç filosunda bulunan diğer araçların boyanması gibi işlerle öz kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmayı sürdürüyoruz. Başarılı çalışmalara imza atan İtfaiye Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimizde verimli bir şekilde emeklerini ortaya koyan personellerimizi tebrik ediyorum.”