Çiftlikköy'de minik eller minik patilerle buluştu

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni gün boyunca ilk ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla bir araya geldi.

Çiftlikköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nuh Kutluca ve barınak personelinin karşıladığı öğrenciler, barınakta bakım ve tedavi gören kedi, köpek ve kuşlarla hoş vakit geçirirken, pek çok öğrenci ilk kez bir hayvan barınağını ziyaret etmenin sevincini yaşadı. Yalova Güçlü Okulları'nın 1.sınıflarında öğrenim gören 80 öğrenci ve Çiftlikköy M. Akif İnan Ortaokulu 6. Sınıflarının yaklaşık 50 öğrencisi, barınakta bulunan hayvanları ilgiyle izlerken, ziyaret sonrasında topluca hatıra fotoğrafı çekildi.

“Barınağımızı modern bir hale getirdik”

Çiftlikköy Belediyesi Başkanı Ali Murat Silpagar da, 4 Ekim'in her yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlandığına dikkat çekerek, “Yıl boyunca zaman zaman düzenlediğimiz etkinliklerle her yaştan öğrencilerimizi burada konuk ediyoruz. Tabi ki 4 Ekim gibi öze bir günde ilginin yoğun olması bizleri ayrıca sevindiriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kadar bizler de mutlu olduk. Barınağımızda şu an 15 sokak köpeği 6 kedi evimiz ve kuşlarımız da var. Rehabilitasyon merkezimizde hayvanlara kuduz aşısı, kısırlaştırma ve çip uygulaması gerçekleştiriliyor. Yaralı ve hastalıklı köpek ve kedilere de bakılıyor. Merkezimizdeki barınakları yeniledik, kapasiteyi artırdık ve modern bir hale getirdik. Her zaman hayvanseverlerimizin ve hayvan dostlarımızın yanındayız. Bu vesile ile tüm hayvanseverlerimizin Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum” dedi.