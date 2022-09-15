Çiftlikköy'de okul kantinleri denetlendi

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla Çiftlikköy'de öğrencilere okul kantinlerinde sağlığa uygun gıda satışı yapılıp yapılmadığının etkin kontrolü amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ekip ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm okullarda incelemelerde bulundu. Okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan gıda güvenliği denetimlerinde ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kantin işletmecilerine görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılarda bulunuldu. Ekipte bulunan gıda mühendisi ve sağlık teknisyeni, hijyen ve gıda güvenliği kontrollerini yaparken, zabıta ekipleri de işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifesinin uygunluğu, yasal mevzuata uygun olmayan yönler olup olmadığı açısından incelemelerde bulundu.

“Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesini önemsiyoruz”

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ekiplerin “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” genelgesine göre ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli denetimleri yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme ortamlarında bulunmasının sağlanması amacıyla bu denetimler yapılıyor. Kaymakamlığımızca oluşturulan İlçe Milli Eğitim, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi temsilcilerinden oluşan ilçe denetim ekibi ile birlikte Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü, yapılan denetimlerde ciddi bir soruna rastlamadı.”