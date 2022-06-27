Çiftlikköy'de türkü gecesi

Çiftlikköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı.

Mokamp alanında gerçekleştirdiği konser, kulakların pasını sildi. Koro Şefi Tansu Can'ın öğrencileri, konser alanında bir araya gelen bini aşkın Çiftlikköylü'ye güzel bir akşam yaşattı.

Koronun çeşitli yörelerden eserleri seslendirdiği gecede izleyenler de türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da seslendirdiği şarkılar ve şiirlerle izleyenlerin beğenisini kazandı. Başkan Silpagar, Ayla Aydemir'in ‘Sol Yanım Acıyor Anne' adlı şiiri seslendirirken, ardından da Kerkük'ün Zindanı adlı türküyü seslendirdi.

Kültürel etkinliklere yaz sezonunda ağırlık verdiklerini belirten Başkan Silpagar, “Kendi bünyemizdeki halk müziği kursuna katılan kursiyerlerin oluşturduğu Çiftlikköy Belediyesi Türk Halk Müziği Koromuzun konseri güzel görüntülere sahne oldu. Çiftlikköylü hemşerilerimizin de türkülerle dolu dolu bir akşam geçirdiğini düşünüyorum. Yaz sezonu boyunca Mokamp alanında çeşitli konser etkinliklerimiz sürecek” diye konuştu.