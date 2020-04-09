Çınarcık Belediyesi,Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte maske üretiyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Belediyesi ve Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa olarak maske üretimine başladı. Üretilen maskeler sağlıkçılara ve vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Yaşanan Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların maske taleplerine karşılık verebilmek adına Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa olarak maske üretimine başladılar. Gerekli malzemeler Çınarcık Belediyesi tarafından temin edilerek Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki uzman öğreticiler ise maskeleri titizlikle üretmeye başladılar. Üretilecek maskeler ise sağlık çalışanları ve vatandaşlara olarak ücretsiz olarak verilecek. Maskelerin dağıtımı Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.