Çınarcık Belediyesi'nden Devlet Hastanesi'ne bakım

Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Devlet Hastanesi'nin çevresine bakım yaptı.

Belediye ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi çevresindeki yabanî otların temizliği, park alanlarının ve işaretlerinin boyanması, duvar ve yolların onarımı ile yıkama yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan ağaçlar budandı ve çevrede bulunan otlar temizlendi. Yerlerde silinmiş çizgiler yeniden çizilirken, park alanında ve hastane binasının duvarları bakımdan geçirirdi . Çalışmaların sonunda hastanenin etrafı yıkanarak temizlendi. Yapılan çalışmaların sonunda Çınarcık Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları belediye ekiplerine teşekkür etti.