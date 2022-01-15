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Çınarcık MYO'ya otobüs durağı

Çınarcık Belediyesi üniversite öğrencileri için Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu’na otobüs durağı yaptı.

Çınarcık Belediyesi üniversite öğrencileri için Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'na otobüs durağı yaptı.


Çınarcık Belediyesi şehir merkezinde ve çevresinde vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken olumsuz hava şartlarından korumak ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çınarcık Meslek Yüksek Okulu kampüsüne yeni otobüs durağı çalışmalarını tamamladı.

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