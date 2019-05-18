“Çınarcık Temizlik Gönüllüleri” sahili temizlediler

Yalova'nın Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sahil temizliği yaptılar. Temizlik kapsamında onlarca torba atık madde sahilden temizlendi.

Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle çevre temizliği konusunda farkındalık yaşatmak için “Çınarcık Temizlik Gönüllüleri” adıyla bir etkinlik düzenlediler. Öğrenciler; Çınarcık Sahili'nde çöp toplayarak çevre temizliği yaptılar.

70 öğrenci şapka ve gönüllü tişörtleriyle; eldiven takıp çöp poşetleriyle öğretmenleri eşliğinde sahil bandını gezerek çevre temizliği yaptılar. Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çınarcık Belediyesi çevre temizliği konusunda farkındalık yaşatmak için “Çınarcık Temizlik Gönüllüleri” adıyla bir etkinlik düzenleyerek; gelecek nesillere denizin, sahilin ve doğanın temiz olmasını sağlayarak daha güzel bir çevrenin miras bırakılması amaçladılar.